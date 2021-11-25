Новини 25 листопада: Національні авіалінії України, розділення "Укрнафти"

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Про "Укрнафту". Уряд планує до кінця року розділити компанію "Укрнафта" на "газову" та "нафтову" частини

Про авіаперевізника. Президент Володимир Зеленський анонсував, що в Україні з'явиться національний авіаперевізник Ukrainian national airlines (UNA) - Українські національні авіалінії.

Міністерство інфраструктури та Airbus підписали меморандум про взаєморозуміння щодо національного авіаперевізника.

Бюджет українського національного авіаперевізника на перший рік роботи становитиме 96 млн євро, компанія почне польоти наступного року з 2 внутрішніх і 14 міжнародних напрямків.

Про економічну безпеку. Кабінет міністрів дав старт роботі Бюро економічної безпеки, але досі не виділив йому будівлю

Про податкову. Обов’язки голови Державної податкової служби 25 листопада поклали на Михайла Тітарчука

Про ВВП. МВФ знову погіршив оцінку росту ВВП України у 2021 році - із 3,5% до 3,2%.

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