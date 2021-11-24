Бюро економічної безпеки готове до запуску, але уряд досі не дав будівлю

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Бюро економічної безпеки набрало необхідний штат і готовий запуститися у четвер, 25 листопада, проте уряд досі не виділив органу будівлю.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Для запуску БЕБ до 25 листопада орган має мати 30% від загальної штатної чисельності центрального апарату, на 22 листопада вже працевлаштовано 214 працівників. Така кількість працівників є достатньою для роботи Бюро на перших етапах.

Зазначається, що директор Бюро економічної безпеки Вадим Мельник вже направив на погодження до Міністерства економіки, Мінфіну та Мінцифри проєкт постанови Кабміну "Про початок діяльності Бюро економічної безпеки".

Після погодження цими міністерствами та надання висновку Міністерством юстиції, постанову підписує Кабінет Міністрів.

Попри все, новостворений орган досі не має власної будівлі, яку повинен виділити Кабмін. У БЕБ пояснюють, що затягування процесу виділення приміщення може унеможливити процес передачі кримінальних проваджень та роботу органу в цілому.

Із запуском відомства розслідування економічних злочинів стане виключним повноваження Бюро. Наприклад, розслідування фінансових та податкових правопорушень (податкові "скрутки"), виготовлення та розповсюдження нелегальних підакцизних товарів, підробка грошей тощо.

Повноваження з опрацювання таких справ втрачають Національна поліція, СБУ. Податкова міліція повністю ліквідується.

Читайте більше у статті ЕП: Економіка в (не) безпеці: чи закінчиться кошмар для бізнесу із запуском БЕБ?

Нагадуємо:

На 19 листопада, за 6 днів до офіційного запуску Бюро економічної безпеки, там було працевлаштовано 21 людину включно з директором Бюро.

Бюро економічної безпеки мало запуститися в Україні ще 25 вересня, однак дату запуску перенесли на 2 місяці — на 25 листопада.

Верховна Рада внесла зміни до законодавства та визначила підслідність економічних злочинів Бюро економічної безпеки, що необхідно для його повноцінного запуску.

Кабінет Міністрів своїм розпорядженням офіційно призначив ексголову Державної фіскальної служби Вадима Мельника головою Бюро економічної безпеки.

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про Бюро економічної безпеки України" № 1150-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 28 січня 2021 року.

Економічна правда