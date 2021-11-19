До запуску БЕБ 6 днів: у штаті лише 21 людина, конкурси тривають

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На 19 листопада, за 6 днів до офіційного запуску Бюро економічної безпеки, там працевлаштовано 21 людину включно з директором Бюро.

Про це Економічній правді повідомили у Бюро економбезпеки.

"Це найнижчі категорії посад, для яких не потрібно було проведення конкурсу, та без яких робота по запуску Бюро була б не можливою", — повідомили там.

Зокрема, наразі у БЕБ працюють провідні інспектори відділів забезпечення діяльності директора, юридичного забезпечення роботи з персоналом, господарського забезпечення тощо. Основним напрямком роботи перших працівників Бюро є забезпечення проведення конкурсів на інші посади.

Крім того, 4 листопада розпочався конкурс на зайняття вакантних посад категорії "В", а 11 листопада — конкурси на посади аналітиків, детективів, інспекторів та оперуповноважених.

Для запуску БЕБ необхідно центральний апарат повинен бути укомплектований на 30%, тобто мати 210 осіб. 17 листопада відомство повідомило, що завершило перший конкурс на 76 працівників.

Оскільки БЕБ досі не має власного приміщення, то тестування кандидатів проходить у Центрі оцінювання кандидатів НАДС, а співбесіда — в приміщенні Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНІДСЕ).

"Обидва конкурси знаходяться на завершальному етапі. По закінченню роботи конкурсних комісій буде зрозуміла ситуація з чисельним складом, тому найближчі дні будуть вирішальними в процесі запуску Бюро", — уточнили у БЕБ.

Там додали, що наступним етапом набору персоналу стануть конкурси на обрання керівників територіальних управлінь БЕБ.

Читайте більше у статті ЕП: Економіка в (не) безпеці: чи закінчиться кошмар для бізнесу із запуском БЕБ?

Нагадуємо:

Бюро економічної безпеки мало запуститися в Україні ще 25 вересня, однак дату запуску перенесли на 2 місяці — на 25 листопада.

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Ярослав Вінокуров, ЕП