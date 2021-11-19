Шмигаль каже, що не давав "незаконних вказівок" по виплатах "зелених" боргів

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Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що ніколи не давав нікому "незаконних вказівок" щодо розрахунку за "зеленими" боргами перед виробниками відновлюваних джерел енергії.

Про це він сказав під час години запитань до уряду, відповідаючи на запитання нардепів.

Нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко, зокрема, запитав у прем'єра щодо ситуації, що "зелені" борги почали покриватись, однак були перераховані не всім.

"Є дані, що ви особисто давали таку комаду (про це писала ЕП з посиланням на джерела - ред.). Якщо ви давали таку команду особисто, хто вам дав команду заблокувати перерахунок грошей конкретним компаніям (йдеться про ДТЕК ВДЕ - ред.)?", - запитав Гончаренко.

"За дорученням уряду "Укренерго" було випущено облігації на суму 825 млн дол, це відбувалось у відповідності до Меморандуму і домовленостей з виробниками ВДЕ. Тому говорити про те, що уряд не зацікавлений у виконанні Меморандуму із "зеленими" - це, як мінімум, некоректно. Це вважаю маніпуляцією, ми абсолютно зацікавлені.

Надзвичайно оперативно "Укренерго" обміняло валюту на гривню і перерахувало ДП "Гарантований покупець" 19,3 млрд грн. "ГарПок" станом на сьогодні направив 16,3 млрд грн виробникам ВДЕ. Урядом вживаються заходи для повного погашея заборгованості. Жодних незаконних вказівок мною ніколи не давалось і даватись не буде", - відповів він.

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Нагадуємо:

У ДП "Гарантований покупець" заявили, що Ощадбанк повернув на його рахунки 3,04 млрд грн, які були призначені для виплати виробникам "зеленої" енергетики. У ДТЕК Ріната Ахметова вимагають виплатити заборгованість та готуються до відшкодування збитків у судах.

ДП "Гарантований Покупець" 15 листопада виплатило 16,3 млрд грн боргів перед зеленою генерацією, проте ще 3 млрд грн не отримав ДТЕК Ріната Ахметова.

Кабінет Міністрів України зібрався на позачергове засідання у суботу 13 листопада та звільнив з посади директора державного підприємства "Гарантований покупець" Костянтина Петриковця. В.о. "ГП" став Вадим Улида.

Ексочільник підприємства вважає причиною звільнення відмову виконувати незаконні вказівки представників уряду щодо розрахунків виробниками електроенергії з відновлюваних джерел. А саме, блокувати виплати ДТЕКу. За даними ЕП, Петриковець підписав відповідне платіжне доручення.

У міністерстві енергетики заявляють про іншу причину звільнення – епізод щодо продажу у липні електроенергії за низькими цінами трейдерам Ігоря Коломойського та Ріната Ахметова, що могло нанести збитків у 600 млн грн.

На листопад 2021 року загальна сума боргу перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел перевищувала 25 млрд гривень.

Економічна правда