"ГарПок" повернув на свої рахунки 3 млрд за "зеленими" євробондами. У ДТЕК готуються до судів

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У ДП "Гарантований покупець" заявили, що Ощадбанк повернув на його рахунки 3,04 млрд грн, які були призначені для виплати виробникам "зеленої" енергетики. У ДТЕК Ріната Ахметова вимагають виплатити заборгованість та готуються до відшкодування збитків у судах.

Про це повідомляють прес-служби "ГарПоку" та ДТЕК.

"Усі кошти, які надійшли від продажу НЕК "Укренерго" "зелених" облігацій, були перераховані Гарантованим покупцем виробникам "зеленої" електроенергії.

Але зважаючи на те, що платіжні доручення були надані до банку в п'ятницю 12.11.2021 після закінчення операційного дня, зазначені кошти не надійшли в повному обсязі на рахунки виробників електроенергії з відновлювальних джерел в той же день", - нагадує хронологію держпідприємство.

Там додають, що 13 листопада уряд звільнив керівника ДП "Гарантований покупець" "у зв’язку з непрофесіоналізмом та можливим завданням збитків підприємству внаслідок продажу значного обсягу електроенергії за завідомо заниженими цінами на користь окремих фінансово-промислових груп".

Новий керівник "ГарПоку" 15 листопада направив лист до банку з проханням повернути ще не перераховані кошти "для аналізу платіжних доручень та підтвердження правомірності нарахованих сум платежів по кожному виробнику "зеленої" енергії".

У заяві ДП йдеться, що це зробили "з метою недопущення можливих збитків підприємству, упередження загрози неправомірного перерахування коштів та зриву зобов’язань України перед міжнародними інвесторами у "зелену" енергетику".

"На час отримання листа банком було вже опрацьовано платіжних доручень на суму 16,27 млрд грн. Залишок у сумі 3,04 млрд грн, який ще не був перерахований банком, було повернуто на рахунки ДП "Гарантований покупець", - резюмували в ДП.

Там додали, що наразі працює міжвідомча робоча група з перевірки діяльності "Гарантованого покупця" щодо купівлі-продажу електричної енергії та розрахунків з виробниками електроенергії з відновлювальних джерел.

"За результатами перевірки буде здійснено остаточні розрахунки в межах всієї суми, що надійшла до ДП "Гарантований покупець" від продажу НЕК "Укренерго" "зелених" облігацій, як то передбачено законом та умовами залучення коштів", - додали в "ГарПоку".

Водночас у ДТЕК заявили, що своєю заявою "ГарПок" "фактично визнав ручне втручання в розподіл європейського цільового кредиту на погашення боргів "зеленим" інвесторам, у тому числі підприємствам ДТЕК ВДЕ".

"Штучна затримка коштів на рахунках АТ "Ощадбанк" і подальший зворотній вивід коштів, які мали потрапити до компанії, має ознаки вчинення протиправних дій та зловживання службовим становищем посадовими особами ДП, банку та тих вищих посадових осіб держави, які давали відповідні незаконні розпорядження.

Наявність незаконних дій окремих осіб підтверджується розбіжностями у публічних заявах Ощадбанку та ДП", - йдеться у позиції ДТЕК.

Там додають, що через такі дії посадовців впали котирування єврооблігацій DTEK Renewables.

"Зокрема, вартість єврооблігацій DTEK Renewables після маніпуляцій з коштами з боку ДП Гарантований Покупець впала нижче номіналу. Разом із цим впали котирування єврооблігацій НЕК Укренерго і суверенні кредитні показники держави Україна", - заявляють у компанії.

"ДТЕК ВДЕ вимагає від ДП "Гарантований покупець", АТ "Ощадбанк", Кабінету Міністрів України, а також Офісу Президента забезпечити якнайшвидшу виплату заборгованості перед компанією.

Подальші затримки розцінюватимуться як посилення політичного та фінансового тиску на бізнес", - наполягають в ДТЕК.

Там додали, що ведуть підготовку до юридичного захисту своїх прав та відшкодування збитків, завданих компанії та інвесторам, "у міжнародних інстанціях і національних судових органах".

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Нагадуємо:

ДП "Гарантований Покупець" 15 листопада виплатило 16,3 млрд грн боргів перед зеленою генерацією, проте ще 3 млрд грн не отримав ДТЕК Ріната Ахметова.

Кабінет Міністрів України зібрався на позачергове засідання у суботу 13 листопада та звільнив з посади директора державного підприємства "Гарантований покупець" Костянтина Петриковця. В.о. "ГП" став Вадим Улида.

Ексочільник підприємства вважає причиною звільнення відмову виконувати незаконні вказівки представників уряду щодо розрахунків виробниками електроенергії з відновлюваних джерел. А саме, блокувати виплати ДТЕКу. За даними ЕП, Петриковець підписав відповідне платіжне доручення.

У міністерстві енергетики заявляють про іншу причину звільнення – епізод щодо продажу у липні електроенергії за низькими цінами трейдерам Ігоря Коломойського та Ріната Ахметова, що могло нанести збитків у 600 млн грн.

На листопад 2021 року загальна сума боргу перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел перевищувала 25 млрд гривень.

Економічна правда