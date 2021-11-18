"Укрексімбанк" додатково перевіряє кредит на 60 млн доларів, про який питали "Схеми"

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Наглядова рада державного Укрексімбанку заявила про поглиблену перевірку кредитної угоди, за якою компанії бізнесмена, котрий сплачує податки угрупованню "ДНР", отримали 60 млн дол під заставу київського ТРЦ Sky Mall.

Про це повідомляють "Схеми" з посиланням на відповідь голови наглядової ради банк Оляни Гордієнко на запит.

Журналісти нагадують, що цей кредит був предметом розслідування "Схем", і саме питання про нього викликали агресивну реакцію голови правління банку Євгена Мецгера, який наказав відібрати в журналістів камери і стерти записане відео.

Зазначається, що наглядова рада банку ініціювала аудит кредитної угоди, залучивши для цього внутрішній комітет із питань ризиків та незалежних експертів.

"У зв’язку із суспільним резонансом та необхідністю всебічного дослідження укладення відповідної угоди, наразі проводиться поглиблене вивчення цієї транзакції із залученням Комітету Наглядової ради з питань ризиків та незалежних експертів…

Остаточна оцінка подій буде надана Наглядовою радою після завершення повноцінного аналізу обставин укладення кредитної угоди та видачі коштів (у тому числі отримання висновку незалежних експертів)", - йдеться у відповіді на запит.

За інформацією журналістів, наглядова рада 18 листопада заслухає попередні результати внутрішнього аудиту банку щодо дотримання вимог законодавства і внутрішніх нормативних документів під час видачі кредиту.

Раніше Оляна Гордієнко заявляла в коментарі "Схемам", що попередня перевірка не виявила порушень під час видачі валютного кредиту під заставу ТРЦ Sky Mall.

"Ми зробили все, щоб зробити якомога детальну перевірку, незважаючи на те, скільки у нас було на це часу і в якому всі ми перебуваємо стані у зв’язку з останніми подіями.

Поки що, настільки детально, наскільки ми це обговорювали всередині наглядової ради, на ризик-комітеті, з правлінням, ця інформація не підтверджується", - сказала вона.

"Із відповіді на запит "Схем" також випливає, що видача бізнесмену 60 мільйонів доларів кредиту для придбання ТРЦ Sky Mall під заставу самого ж ТРЦ було схвалене Кредитним комітетом "Укрексімбанку" і узгоджене правлінням банку, а наглядова рада банку не мала потреби втручатися в процес видачі кредиту і не розглядала питання укладання цієї кредитної угоди", - додають "Схеми".

Нагадуємо:

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Відсторонений голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер після скандалу з нападом на журналістів програми "Схеми" написав заяву про звільнення за власним бажанням.