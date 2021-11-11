Одного з нападників на "Схеми" в Укрексімі звільнили, двох – поновили

Володимира Пікалова звільнили з посади в Укрексімбанку, водночас ще двох підозрюваних у кримінальному провадженні поновили.

Про це повідомляє пресслужба Укрексімбанку.

Раніше про поновлення Олега Осіпова та Ігоря Тельбізова на посадах повідомило "Радіо Свобода" та джерела ЕП у банку.

Як пояснюють у фінустанові, "одержання працівником статусу підозрюваного у кримінальному провадженні не є законною підставою для відсторонення їх від роботи або розірвання з ними трудових відносин".

Тому з 9 листопада нападники повернулися до виконання своїх службових обов’язків.

Раніше їхні повноваження припинили без збереження оплати праці на час проведення службового розслідування.

Крім того, звільнено директора Департаменту інформаційної політики Володимира Пікалова. 11 жовтня суд відправив його під нічний домашній арешт у справі щодо перешкоджання роботі журналістів програми "Схеми".

Тельбізову на початку жовтня було вручено підозру за ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 ККУ – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Осіпову підозру вручили 23 жовтня за у перешкоджанні журналістській діяльності та побої.

Нагадуємо:

4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті.

Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо, а згодом відновили й відео.

Згодом Мецгеру, та ще трьом посадовцям, причетним до нападу, було вручено підозри.

7 жовтня журналісти "Схем" оприлюднили розслідування щодо державного Укрексімбанку, у приміщенні якого днями напали на знімальну групу. Також журналісти показали запитання, через які у них забрали камери й намагалися видалити інтерв’ю.

11 жовтня суд відправив відстороненого голову правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера та директора департаменту інформаційної політики "Укрексімбанку" Володимира Пікалова під нічний домашній арешт у справі щодо перешкоджання роботі журналістів програми "Схеми".

Відсторонений голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер після скандалу з нападом на журналістів програми "Схеми" написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Економічна правда