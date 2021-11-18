Сенниченко пропонує уряду оперативно дати гарантії переможцю конкурсу по ОГХК

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Фонд держмайна цього тижня направив до уряду проєкт розпорядження щодо надання додаткових гарантій переможцю конкурсу з продажу ОГХК, який призначили на 20 грудня.

Про це під час прес-конференції заявив голова ФДМУ Дмитро Сенниченко який оголосив, що йде з посади, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми отримали з радником запити від кількох міжнародних компаній з репутацією, які готові взяти участь в аукціоні 20 грудня, і це залежить від того, чи надасть уряд України додаткові гарантії для інвесторів значних інвестицій в Україну", - сказав Сенниченко.

За його словами, в українській практиці вже був досвід ухвалення такого розпорядження під час приватизації "Центренерго".

Він пояснив - йдеться про те, що покупець приймає рішення, виходячи з наданих йому на момент конкурсу даних, а якщо "як чорт з табакерки" з'являться нові негативні обставини (наприклад, чергове втручання правоохоронців), то це вже буде проблемою уряду, а не інвестора.

Сенииченко зауважив, що рішення бажано прийняти оперативно, оскільки термін подання заявок спливає 10 грудня.

Він додав, що договори про конфіденційність з Фондом підписали 29 компаній, які зацікавилися ОГХК, у тому числі 16 - іноземних.

Сенниченко вважає, що подана ним заява про відставку не повинна вплинути на проведення цього конкурсу.

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Нагадуємо:

Фонд державного майна призначив нову дату аукціону з приватизації АТ "ОГХК" на 20 грудня 2021 року.

Радник з приватизації АТ "ОГХК" - "BDO Корпоративні Фінанси" - заявив, що більшість потенційних інвесторів відмовились від участі в аукціоні, зокрема, через інвестиційні ризики в Україні.

Радник з приватизації ОГХК звернувся до уряду по додаткові гарантії для захисту інвесторів.

Згідно фінзвітості компанії за половину 2021 року, компанія отримала 283,9 млн грн чистого прибутку. Валовий прибуток становив 697,6 млн грн. Операційний прибуток становив 344 млн грн.

Аукціонна комісія Фонду державного майна на засіданні 30 серпня визначила 29 жовтня як нову дату приватизаційного аукціону АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".

Фонд держмайна скасував приватизаційний аукціон АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", оскільки після перевірки отриманих заявок до торгів може бути допущено лише одного учасника.