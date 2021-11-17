Новини 17 листопада: звідки візьмуть гроші на "тисячу Зеленського", БЕБ запрацює повноцінно

Про "тисячу Зеленського". Ініціативу президента щодо виплати тисячі гривень повністю вакцинованих громадянам профінансують завдяки податкам та рентній платі, ці кошти не оподатковуватимуться.

Про БЕБ. Верховна Рада внесла зміни до законодавства та визначила підслідність економічних злочинів Бюро економічної безпеки.

Про тарифи на проїзд у Києві. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що питання перегляду тарифів на проїзд до кінця опалювального сезону розглядатися не буде.

Про "Більшовик". Антимонопольний комітет залишив без розгляду заяву на купівлю "Більшовика" пов'язаної із групою UFuture Василя Хмельницького ТОВ "Дженерал Комерс".

Про "зелені" борги. У ДП "Гарантований покупець" заявили, що Ощадбанк повернув на його рахунки 3,04 млрд грн, які були призначені для виплати виробникам "зеленої" енергетики. У ДТЕК Ріната Ахметова вимагають виплатити заборгованість та готуються до відшкодування збитків у судах.

Про Пенсійний фонд. Верховна Рада прийняла закон, який поширює дію закону "Про запобігання корупції", зокрема, на членів правління Фонду соцстрахування, Пенсійного фонду та наглядової ради Пенсійного фонду (законопроєкт 5881-1).

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