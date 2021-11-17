Чому Glovo обрав Київ для експансії на ринки пострадянських країн і навіщо їм тут технохаб. Інтерв'ю з технічним директором Glovo

За три роки роботи на українському ринку доставки сервіс Glovo фактично став монополістом. І як виявилось Україна – це плацдарм для експансії на ринки інших країн. Як для цього іспанська компанія планує використовувати українських "айтівців" та київський технохаб.

Іспанська компанія Glovo, яка пропонує сервіс доставки через мобільний додаток, оцінює свою частку на українському ринку у 80%. За три роки роботи користувачами сервісу стали понад 3 мільйони українців, які завантажили мобільний застосунок компанії.

Glovo продовжує розвиватись – у квітні 2021 року стало відомо, що компанія залучила 450 млн євро в рамках чергового інвестиційного раунду.

Сервіс працює в Європі, Африці, Південній Америці, але Україна – один з найбільших ринків, де Glovo став фактично монополістом. Тепер нашу країну в компанії розглядають у якості плацдарму для експансії на ринки країн СНД.

Для цього в червні 2021 року Glovo відкрив в Києві перший технологічний хаб у Східній Європі. В хабі буде вестися розробка та підтримуватися додаток для всього регіону СНД, яким фактично керує українська менеджерська команда.

Чому Glovo відкрила технологічний офіс в Україні, ринками яких країн СНД керуватиме українська команда та як сервіс конкурує за з іншими компаніями за IT-фахівців?

Про це ЕП поговорила з технічном директором іспанської компанії Нареком Вердяном.

— Розкажіть, коли ви розпочали кар’єру в ІТ і як довго працюєте в Glovo?

— В ІТ я працюю вже понад сімнадцять років. Протягом цього часу здобув досвід як у сфері програмування, так і в стратегічному управлінні. Близько десяти років я працював з різними компаніями у сфері туризму (Expedia, Hotels.com – ЕП), де відповідав за імплементацію фінансових та платіжних систем (American Express – ЕП).

Працював з найсучаснішими технологіями для вирішення різних практичних проблем, що покращують взаємодію клієнтів з сервісами, а також займався масштабуванням команд розробників у всьому світі від Сіднея до Сіетла.

У компанії Glovo працюю останні 10 місяців на посаді CTO (Chief technical officer, технічний директор – ЕП).

Нарек Вердян фото glovo

— Скільки технічних фахівців зараз працюють у Glovo?

— Glovo – це один із провідних світових гравців ринку доставки товарів різних категорій, який швидко розвивається, тож наша команда також стрімко зростає. Ми постійно у пошуку нових підходів та інновацій, які можуть підтримати стабільне зростання нашого бізнесу.

Наймаємо фахівців у всьому світі, адже маємо чотири технологічні хаби – у Барселоні, Варшаві, Мадриді та Києві. У головному офісі розробки в Барселоні наразі працює команда із більше ніж 280 розробників, а у Варшаві – понад 40 спеціалістів.

Ми подвоїли нашу технічну команду за рік, але прагнемо збільшити кількість фахівців до 500 до кінця цього року. Наш київський технологічний хаб у Києві зіграє в цьому величезну роль, оскільки, ми прагнемо будувати технічні команди у тих країнах, де сервіс набув широкої популярності та прихильності користувачів.

— Як виглядає структура підпорядкування у Glovo?

— Як керівник технічної команди я відповідаю за реалізацію технічної стратегії компанії та розширення команди розробників у технохабах. Кожен із технологічних хабів має свого керівника, який збирає місцеву команду відповідно до локальних особливостей ринку.

Таким чином, з одного боку, ми підтримуємо автономію, а з іншого – об'єднуємось в одну команду завдяки роботі над спільним продуктом і єдиними цілями. Ми прагнемо створити міжфункціональні команди з різним бекграундом, які можуть самостійно контролювати робочий процес, професійно розвиватись і ділитись досвідом з колегами.

— Чому Glovo вирішило відкрити технологічний офіс саме в Україні?

— Як вам відомо, сервіс Glovo з’явився на українському ринку доставки у кінці 2018 року. З того часу ми побачили наскільки популярним став наш сервіс серед українців, як він змінив культуру споживання, і як вплинув на пенетрацію онлайн сервісів у країні.

Ми проаналізували, що супутні бізнеси-моделі Glovo, наприклад, "хмарні" кухні чи мікрофулфілмент центри мають потенційно хороші результати в Україні, тож вирішили інвестувати в наступний етап: у розвиток технологічного хабу та розвиток IT-ком’юніті в Україні.

Відкриття хабу в Києві мало кілька основних цілей.

По-перше, сервіс Glovo продовжує динамічно розвиватися, закривати нові раунди інвестицій, але водночас потребує постійної підтримки та оновлення технологічної платформи. Тому перед нами постало завдання пошуку кваліфікованих технічних фахівців, над яким ми досі працюємо.

По-друге, ми мали створити потужний технологічний хаб для майбутньої розробки та локалізації наших платформ у країнах СНД. Тож в Україні ми плануємо працювати над розробкою глобального продукту, який будемо потім розвивати і для сусідніх країн, зокрема, Білорусі, Киргизстану, Казахстану тощо.

Крім реалізації бізнес цілей, ми також готові запропонувати українським розробникам конкуренті та комфортні умови праці, інвестувати в їх розвиток як фахівців, надаючи їм можливість працювати над розробкою глобального і популярного у світі продукту.

— Де розташований технологічний хаб Glovo і на якому етапі розвитку він зараз знаходиться?

— Ми шукаємо підходящий офіс у Києві, де зможе працювати і вся наша технічна команда, і решта підрозділів (операційний, логістичний, фінансовий, маркетинг – ЕП) офісу Glovo в України. Крім цього, ми ще в процесі набору команди.

— З якими труднощами ви зіткнулися під час відкриття технологічного хабу в Україні?

— Ми зіткнулися скоріше з викликами, аніж з труднощами.

Перший виклик – знайти потужну та кваліфіковану технологічну команду для вирішення задач із розробкою та вдосконалення продукту.

Другий – більш комплексний. Тут я хочу відзначити, що ринок доставки в Україні відрізняється від інших країн, де присутній сервіс Glovo, а рівень пенетрації (глибина проникнення – ЕП) все ще низький, однак має велетенський потенціал.

Тому ми регулярно проводимо аналіз таких показників як зміни та прогнози розвитку сфери доставки в Україні (зростання, тенденції, інновації), як люди замовляють і чому, як змінюється їх поведінка. Ми постійно працюємо над удосконаленням взаємодії користувача з сервісом і над створенням простого та зрозумілого у використанні продукту.

Ринок кур'єрської доставки величезний, і все ще є значний відсоток людей, які не користуються додатком Glovo.

— Що ви можете сказати про українських розробників?

— Протягом усієї моєї технологічної кар’єри я працював виключно з талановитими розробниками з України. Усі вони були професіоналами своєї справи. Під час роботи Glovo в Україні ми переконалися у потенціалі місцевих розробників і побачили у них бажання розвиватись.

Тому, крім амбіційних бізнес-цілей сервісу, ми пропонуємо гідні та комфортні умови праці для розробників, надавши їм можливість працювати над створенням продукту зі світовим ім’ям, який постійно розвивається та інвестує у їх розвиток.

— Скільки людей ви вже найняли в київський офіс?

— Під час першого раунду набору розробників до технологічного хабу в Києві в планах найняти близько п'ятдесяти розробників різних спеціалізацій. Надалі, у разі розширення бізнесу, ми будемо збільшувати команду. Наразі ми вже найняли десять розробників. Процес співбесід триває.

— На українському ІТ-ринку зараз більше вакансій, ніж кандидатів. Чи має Glovo стратегію найняття працівників? Як ви плануєте конкурувати за залучення якісних фахівців?

— До Glovo ми запрошуємо кращих з кращих фахівців, які можуть принести нам нові ідеї та різні точки зору. Особливо ми цінуємо у майбутніх кандидатах готовність навчатись та розвиватися. Ми, у свою чергу, будемо сприяти розвитку кожного учасника команди.

Що стосується середнього рівня зарплати, ми стежимо за ситуацією на ринку та пропонуємо умови, які сприяють залученню інженерів високого рівня.

— Кого саме ви шукаєте?

— Ми шукаємо в команду розробників різних спеціалізацій: front-end, back-end, full-stack тощо. Наші кандидати повинні мати 4-7 років релевантного досвіду роботи. Fullstack-розробникам необхідно мати досвід діагностики та вирішення проблем із перфомансом у комплексних системах програмного забезпечення та широкі знання архітектури програмного забезпечення.

Ми віддаємо перевагу спеціалістам, які володіють на високому рівні мовою Java, але також враховуємо знання та досвід програмування на інших мовах.

Звісно, наша команда має дотримуватися кращих рішень об’єктно-орієнтованого програмування та залишати по собі відмінно структурований код.

Від front-end-розробників ми очікуємо впевнених знань HTML, JavaScript та CSS, функцій, що включені до стандарту ECMAScript з версії ES6. Перевагою буде вміння працювати з веб-фреймворками Vue.js, React тощо.

фото glovo

— За якою схемою трудових відносин Glovo співпрацюватиме з українськими розробниками?

— Ми працевлаштовуємо розробників на повний робочий день відповідно до норм українського трудового законодавства.

— Над чим буде працювати українська команда?

— Україна – це один з наших найбільших ринків, де сервіс Glovo став настільки популярним.

Розробників у київському хабі будуть працювати на наших глобальних платформах та покращувати досвід взаємодії користувачів, кур’єрів, партнерів з додатком Glovo у всіх країнах. Крім цього, допомагатимуть нам бути більш поінформованими щодо ситуації на локальному ринку.

— Ви вже найняли технічного директора українського офісу?

— Знайти керівника українського офісу стало першим кроком до успішної реалізації відкриття хабу в Києві. Керівник – це перша людина в хабі, яка має створити команду, що допоможе йому реалізувати поставлені цілі у регіоні СНД.

Сьогодні технологічним хабом у Києві керує Олександр Бачурін, фахівець із великим досвідом роботи не лише у сфері програмування, але й саме в бізнесі доставляння їжі. За останні вісім років він брав участь в розробці та підтримці масштабної технологічної платформи компанії Just Eat TakeAway.