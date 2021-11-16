"Центренерго" замовило 1,5 мільйона тонн вугілля для своїх ТЕС

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Державне "Центренерго" законтрактувало 1,5 млн тонн вугілля, з низ 60,5 млн тонн поставлять 19 листопада.

Про це повідомляє пресслужба "Центренерго".

Це дозволить компенсувати нестачу ресурсу від державних шахт, зазначають у держпідприємстві. Імпортні поставки відбуваються залізничним та морським шляхами. Якщо йдеться про залізницю, то це Казахстан (законтрактовано 663 тис тонн) та Польща (300 тис тонн). Решта вугілля йде морем зі Сполучених Штатів Америки та Австралії.

Зокрема, 19 листопада компанія очікує прибуття морським шляхом партії вугілля зі США обсягом 60,5 тис тонн.

"Таким чином, обсяг законтрактованого вугілля достатній, аби в зимовий період виконати головну функцію Центренерго - збалансувати енергетичну систему України та не допустити так званих "віялових" відключень електроенергії", – заявили у компанії.

Наразі дві з трьох ТЕС Центренерго (Трипільська та Вуглегірська) не мають ліцензованого обсягу вугілля.

Нагадуємо:

На 15 листопада запаси вугілля на ТЕС скоротилися до 0,38 тисяч тонн, лише дві мають гарантовані запаси згідно ліцензійних умов.

Також 23 енергоблоки наразі простоюють через відсутність палива.

Російська Федерація зупинила транзит енергетичного вугілля з Казахстану до України.

Для балансування енергосистеми в зимовий період уряд пропонує вмикати газові енергоблоки ТЕС та ТЕЦ.

Ключовим стабілізуючим чинником цього опалювального сезону буде атомна генерація - у роботі буде 14 блоків із 15, в уряді впевнені, що цей ОЗП пройдуть спокійно.

Економічна правда