Рада розгляне бюджет-2022 у 2 читанні в кінці листопада

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Верховна Рада розгляне проєкт держбюджету-2022 до другого читання на наступному пленарному тижні 30 листопада - 3 грудня.

Про це заявив під час погоджувальної ради голова ВР Руслан Стефанчук.

"Наступний пленарний тиждень, скоріше за все, буде бюджетним. Наступний, не цей", - сказав він.

Відповідно до графіку роботи Ради, наступний пленарний тиждень відбудеться 30 листопада - 3 грудня.

Стефанчук закликав готуватися до бюджетного пленврного тижня, зокрема, вивчати пропозиції, які вже надані, а також вносити пропозиції до кошторису ВР на наступний рік.

На що чекати наступного року від бюджету? ЕП розповідала про це у статті: Уряд затвердив бюджет-2022: хто отримає більше, а кому доведеться затягнути паски

Нагадуємо:

Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт державного бюджету на 2022 рік.

Кабінет Міністрів 15 вересня на засіданні схвалив проєкт держбюджету на 2022 рік, міністр фінансів Сергій Марченко представив основні статті доходів та видатків документу, який вже передали до Верховної Ради.

Розгляд правок до І читання у Раді нардепи розпочали 20 жовтня. Парламент прийняв постанову щодо висновків і пропозицій до законопроєкту про бюджет-2022.

Згідно Регламенту (ст.157 ч.1), Верховна Рада розглядає проєкт держбюджету у першому читанні не пізніше 20 жовтня. Після цього, уряд повинен до 3 листопада повернути ВР документ з урахуванням наданих нардепами Бюджетних висновків.

Голосування бюджету другому читанні бюджет завершується не пізніше 20 листопада після опрацювання комітетом.

Водночас ВР зняла з розгляду законопроєкт №6062 про внесення змін до Бюджетного кодексу, який необхідний для прийняття бюджету-2022.

Економічна правда