Новини 12 листопада: приватизація "Електронмашу", другий транш МВФ, Укрексімбанк

Про приватизацію "Електронмашу". Майновий комплекс київського "Електронмашу" 12 листопада приватизували за 970 млн гривень – ціна зросла у 14 разів, але про переможця майже нічого не відомо.

Про другий транш МВФ. Міжнародний валютний фонд 22 листопада розгляне питання другого траншу для України обсягом 700 млн доларів.

Про Укрексімбанк. Директор департаменту банківської безпеки державного "Укрексімбанку" Ігор Тельбізов, якого відновили на посаді після нападу на журналістів "Схем" повернувся на роботу під аплодисменти працівників фінустанови.

Повернення до виконання своїх обов'язків нападників на журналістів програми "Схеми" - Ігоря Тельбізова та Олега Осіпова - не є справедливим, хоча і може відповідати чинному законодавству.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що вимагає від наглядової ради "Укрексімбанку" термінову реакцію та результати службового розслідування.

Про підозру Демчишину. Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань повідомили про підозру в сприянні терористам ексміністру енергетики Володимиру Демчишину.

Про електроенергію. Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що для віялових відключень підстав немає й уряд їх не передбачає.

Ексклюзив ЕП:

Держкомпанії змусили розкрити зарплати керівництва: скільки вони заробляють і чому не всі звітують

Чи можна дізнатися, скільки і за що платять менеджменту та членам наглядових рад держкомпаній? Хто і як виконує вимоги законодавства, та які зарплати показали державні підприємства?