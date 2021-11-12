Міністр фінансів прокоментував оплески нападнику на журналістів в Укрексімі

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що вимагає від наглядової ради "Укрексімбанку" термінову реакцію та результати службового розслідування.

Про це він повідомив у Facebook.

Директор департаменту банківської безпеки державного "Укрексімбанку" Ігор Тельбізов 12 листопада повернувся на роботу під аплодисменти працівників фінустанови. Його поновили на посаді після нападу на журналістів "Схем".

Марченко назвав реакцію працівників Укрексімбанку та демонстративну поведінку керівника банківської безпеки зухвалою. За його словами, це "свідчить, що ці люди не вважають, що вчинили протиправно".

"Свобода слова - пустий звук для них", – прокоментував він.

Марченко заявив, що вчинок працівників банку є не лише перешкоджанням журналістській діяльності, а й приниженням людської честі та гідності.

Відтак міністр вимагає від наглядової ради та правління термінової оцінки і реакції на ситуацію. Також, він вимагає оприлюднення результатів службового розслідування керівництвом банка оприлюднило результати службового розслідування.

"Мені прикро, що один з найбільших державних банків виявився неготовими адекватно відреагувати на цю ганебну ситуацію. Це підриває не тільки довіру до банку, а й до держави в цілому", – резюмує він.

Нагадуємо:

Директор департаменту банківської безпеки державного "Укрексімбанку" Ігор Тельбізов, якого відновили на посаді після нападу на журналістів "Схем" повернувся на роботу під аплодисменти працівників фінустанови.

Повернення до виконання своїх обов'язків нападників на журналістів програми "Схеми" - Ігоря Тельбізова та Олега Осіпова - не є справедливим, хоча і може відповідати чинному законодавству, заявила голова наглядової ради банку.

Володимира Пікалова звільнили з посади в Укрексімбанку, водночас ще двох підозрюваних у кримінальному провадженні поновили.

4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті.

Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо, а згодом відновили й відео.

Згодом Мецгеру, та ще трьом посадовцям, причетним до нападу, було вручено підозри.

7 жовтня журналісти "Схем" оприлюднили розслідування щодо державного Укрексімбанку, у приміщенні якого днями напали на знімальну групу. Також журналісти показали запитання, через які у них забрали камери й намагалися видалити інтерв’ю.

11 жовтня суд відправив відстороненого голову правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера та директора департаменту інформаційної політики "Укрексімбанку" Володимира Пікалова під нічний домашній арешт у справі щодо перешкоджання роботі журналістів програми "Схеми".

Відсторонений голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер після скандалу з нападом на журналістів програми "Схеми" написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Економічна правда





