Нові правила розмитнення "євроблях": за 100 днів до бюджету надійшло 1,4 мільярда

фото Дмитра Ларіна, УП

За 100 днів дії законів щодо спрощеного митного оформлення та оподаткування авто "на єврономерах" (з 15 червня по 22 вересня) оформили майже 40 тис таких авто, до бюджету за цей період сплачено близько 1,4 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Держмитслужби.

Зазначається, що з 1 липня 2021 року, початку роботи Держмитслужби у форматі єдиної юрособи, станом на 22 вересня 2021 року лідерами за кількістю авто стали:

Закарпатська митниця – 7659 авто;

Київська митниця – 4163 авто;

Одеська митниця – 4093 авто;

Чернівецька митниця – 3218 авто;

Івано-Франківська митниця – 2361 авто

Скористатися спрощенням можна до 10 листопада 2021 року, а до 8 лютого 2022 року - учасникам бойових дій які перебувають безпосередньо на території ООС більш як 90 днів з дня набрання чинності законів (з 15 травня 2021 року).

З детальною інформацією щодо деяких положень і алгоритму виконання громадянами зазначених законів можна ознайомитися за посиланням: https://bit.ly/2ScHkCx.

Відеоінструкція з декларування авто на єврономерах в Особистому кабінеті: https://bit.ly/3fav1yB.

Нагадаємо:

З 15 червня в Україні почали діяти нові правила пільгового розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією ("євроблях").

Відповідно до нових правил, відтепер вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

Сума ж акцизу залежатиме від віку автівки, об’єму та типу двигуна й не залежатиме від її вартості.

Зазначалось, що в більшості випадків вартість розмитнення не буде перевищувати однієї тисячі євро.

Такі автомобілі тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом.

Водночас, за пільговим механізмом може бути розмитнений один автомобіль однієї категорії одного власника.

Пільгово оформити автівку можна буде протягом 180 днів з моменту набрання чинності законів. Учасники АТО/ООС зможуть використати таку можливість протягом 270 днів.

Разом з тим, під дію цих законів не потрапляють транспортні засоби, які не відповідають екологічним нормам "Євро-2" й вище, походять з держави-окупанта (держави-агресора) або ввезені з тимчасово окупованої території України.

Економічна правда