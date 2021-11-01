Останні "пільгові" дні: за розмитнення "євроблях" вже сплатили 2,3 мільярда

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За час дії пільгового режиму розмитнення авто на "єврономерах" до бюджету надійшло 2,3 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Державної міграційної служби.

На 1 листопада ДМС було оформлено понад 66 тисяч авто "на єврономерах", від розмитнення яких бюджет отримав понад 2,3 млрд грн.

Спрощеним митним оформлення та оподаткуванням авто "на єврономерах" можна скористатися до 10 листопада 2021 року включно.

Виняток становлять учасники бойових дій, які перебували безпосередньо на території Операції Об'єднаних сил (ООС) понад 90 днів з 15 травня 2021 року. Вони можуть скористатися спрощеннями до 8 лютого наступного року.

Нагадуємо:

За 100 днів дії законів щодо спрощеного митного оформлення та оподаткування авто "на єврономерах" (з 15 червня по 22 вересня) оформили майже 40 тис таких авто, до бюджету за цей період сплачено близько 1,4 млрд грн.

З 15 червня в Україні почали діяти нові правила пільгового розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією ("євроблях").

Відповідно до нових правил, відтепер вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

Сума ж акцизу залежатиме від віку автівки, об’єму та типу двигуна й не залежатиме від її вартості.

Зазначалось, що в більшості випадків вартість розмитнення не буде перевищувати однієї тисячі євро.

Такі автомобілі тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом.

Водночас, за пільговим механізмом може бути розмитнений один автомобіль однієї категорії одного власника.

Економічна правда