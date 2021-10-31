РОСМІ: Газпром припинив подачу через газопровід "Ямал-Європа"

Фізичний потік газопроводом "Ямал-Європа" на вході в газотранспортну систему Німеччини з 30 жовтня впав до нуля (у напрямку зі сходу на захід).

Про це свідчать дані німецького газотранспортного оператора Gascade, пише Інтефакс.

"Більш того, газопровід перейшов у реверсний режим - із заходу на схід, також показують дані Gascade", - пише видання.

За їхньою заявою, польські споживачі отримують газ газопроводом "Ямал-Європа" не тільки безпосередньо з Росії, а й за "віртуальним реверсом" - з Німеччини (контрактно), але за фактом - відбираючи його з транзитного потоку. У випадку, коли заявка на віртуальний реверс перевершує прямий фізичний потік - газопровід може переходити у фізично реверсний режим. залежать від фактичних потреб покупців.

В управлінні інформації ПАТ "Газпром" журналістам прокоментували: "Заявки європейських споживачів виконуються в повному обсязі. Коливання попиту на російський газ залежить від фактичних потреб покупців".

Нагадуємо:

Газопровід "Ямал-Європа" довжиною понад дві тисячі кілометрів йде від російського Торжка до німецького Франкфурта-на-Одері. Його потужність складає 33 млрд. куб. м на рік, або близько 100 млн. куб. м на добу.