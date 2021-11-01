"Укренерго" відновило аукціони на доступ до міждержавних електромереж

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Окружний адмінсуд Києва відновив аукціони "Укренерго" на розподіл доступу до пропускної спроможності міждержавних електромереж у листопаді, які були заблоковані рішенням суду за позовом "ДТЕК Західенерго" Ріната Ахметова.

Про це повідомляє прес-служба "Укренерго".

"Основні положення Порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних електромереж (постанова НКРЕКП №763 від 03.04.2021), дію яких було призупинено судом, відновлюють свою чинність з 30 жовтня", - пояснили в держкомпанії.

Дата проведення добових аукціонів в електронній платформі - 1 листопада 2021 року для дня постачання 3 листопада 2021 року.

Нагадаємо:

Раніше оператор "Укренерго" скасував місячний аукціон на листопад 2021 року на виконання рішення суду.

Оператор Укренерго провів аукціон на доступ до міждержавних перетинів з Білоруссю.

Оператор системи передачі Укренерго провів аукціон на доступ до міждержавного перетину з РФ для імпорту електроенергії.

За підсумками аукціонів на доступ до міждержавного перетину на листопад 10 компаній отримали можливість імпортувати електроенергію з Росії та Білорусі.

Економічна правда