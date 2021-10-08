Гривня на закритті міжбанку трохи ослабла
8 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,36 – 26,38 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,36 – 26,39 гривні;
Євро — 30,48 — 30,50 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,26 — 26,45 гривні. Євро купують за 30,24 гривні, продають за 30,57 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,29 – 26,39 гривні, євро – 30,33 – 30,44 гривні.
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Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 8 жовтня на рівні 26,33 гривні.
8 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,35 – 26,37 гривні.
7 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,29 – 26,31 гривні.
Економічна правда
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