Гривня на закритті міжбанку трохи ослабла

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8 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,36 – 26,38 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,36 – 26,39 гривні;

Євро — 30,48 — 30,50 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,26 — 26,45 гривні. Євро купують за 30,24 гривні, продають за 30,57 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,29 – 26,39 гривні, євро – 30,33 – 30,44 гривні.

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Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 8 жовтня на рівні 26,33 гривні.

8 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,35 – 26,37 гривні.

7 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,29 – 26,31 гривні.

Економічна правда