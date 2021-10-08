Курс валют на 8 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
8 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,35 – 26,37 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:40 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,35 – 26,37 гривні;
Євро — 30,42 — 30,44 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,25 — 26,44 гривні. Євро купують за 30,23 гривні, продають за 30,56 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,29 – 26,39 гривні, євро – 30,32 – 30,44 гривні.
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Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 8 жовтня на рівні 26,33 гривні.
7 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,29 – 26,31 гривні.
Економічна правда
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