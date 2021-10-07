Курс гривні до долара наближається до 26,3
Четвер, 7 жовтня 2021, 19:45
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 8 жовтня на рівні 26,33 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,44 грн (на 7 жовтня – 30,41 гривні).
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Нагадуємо:
7 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,31 – 26,33 гривні.
7 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,29 – 26,31 гривні.
Економічна правда
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