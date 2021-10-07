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Курс гривні до долара наближається до 26,3

Четвер, 7 жовтня 2021, 19:45

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 8 жовтня на рівні 26,33 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,44 грн (на 7 жовтня – 30,41 гривні).

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Нагадуємо:

7 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,31 – 26,33 гривні.

7 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,29 – 26,31 гривні.

Економічна правда

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