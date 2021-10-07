Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась

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7 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,29 – 26,31 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,29 – 26,31 гривні;

Євро — 30,38 — 30,40 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,28 — 26,46 гривні. Євро купують за 30,26 гривні, продають за 30,60 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,30 – 26,40 гривні, євро – 30,37 – 30,51 гривні.

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Нагадуємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 7 жовтня на рівні 26,35 гривні.

7 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,31 – 26,33 гривні.

6 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,37 – 26,39 гривні.

Економічна правда