Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась
7 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,29 – 26,31 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,29 – 26,31 гривні;
Євро — 30,38 — 30,40 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,28 — 26,46 гривні. Євро купують за 30,26 гривні, продають за 30,60 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,30 – 26,40 гривні, євро – 30,37 – 30,51 гривні.
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Нагадуємо:
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 7 жовтня на рівні 26,35 гривні.
7 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,31 – 26,33 гривні.
6 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,37 – 26,39 гривні.
Економічна правда
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