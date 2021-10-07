Новини 7 жовтня: причина нападу на журналістів "Схем", різке падіння ціни на газ після слів Путіна

Про газ. Після того, як РФ заявила про готовність цьогоріч експортувати "рекордні обсяги газу", ціни на газ впали на 700 доларів за тисячу кубів.

Про Укрексімбанк. В "Укрексімбанку" заявили, що у квітні 2021 року видали кредит у сумі 60 млн дол на купівлю ТРЦ Sky Mall - саме про цей кредит питали журналісти "Схем" під час інтерв'ю, яке завершилось нападом на журналістів.

Про Жеваго. Засновник групи "Фінанси і кредит" формує окремий напрямок з виробництва спирту.

Про резерви. Міжнародні резерви України скоротилися на 9,2% у вересні внаслідок пікових виплат за зовнішніми зобов’язаннями.

Про пенсії. Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна вводитиме обов'язкову накопичувальну пенсійну систему, не створюючи додаткового навантаження на працівників і роботодавців.

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