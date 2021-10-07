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Новини 7 жовтня: причина нападу на журналістів "Схем", різке падіння ціни на газ після слів Путіна

Четвер, 7 жовтня 2021, 21:00

Про газ. Після того, як РФ заявила про готовність цьогоріч експортувати "рекордні обсяги газу", ціни на газ впали на 700 доларів за тисячу кубів.

Про Укрексімбанк. В "Укрексімбанку" заявили, що у квітні 2021 року видали кредит у сумі 60 млн дол на купівлю ТРЦ Sky Mall - саме про цей кредит питали журналісти "Схем" під час інтерв'ю, яке завершилось нападом на журналістів.

Про Жеваго. Засновник групи "Фінанси і кредит" формує окремий напрямок з виробництва спирту.

Про резерви. Міжнародні резерви України скоротилися на 9,2% у вересні внаслідок пікових виплат за зовнішніми зобов’язаннями.

Про пенсії. Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна вводитиме обов'язкову накопичувальну пенсійну систему, не створюючи додаткового навантаження на працівників і роботодавців.

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