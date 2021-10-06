Шмигаль запевнив, що інфраструктура готова до опалювального сезону на 99%

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Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що готовність всієї інфраструктури України до опалювального сезону становить 99% та запевнив, що вся країна буде з теплом.

Про це він сказав під час засідання уряду 6 жовтня.

"Готовність всієї інфраструктури України до опалювального сезону становить 99%. Мова йде і про ремонт теплових мереж та котелень, і про підготовку шкіл, лікарень, дитячих садочків, і безпосередню підготовку житлових будинків", - сказав прем'єр.

Також прем'єр нагадав про підписаний меморандум, відповідно до якого місцеві керівники "взяли на себе зобов’язання не підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду для людей".

"Нафтогаз" зі свого боку поставлятиме газ місцевим теплокомуненерго за ціною в 4 рази меншу, ніж на європейському ринку.

Уряд реструктурує борги та компенсує перед місцевою владою різницю в тарифах. Уся країна буде з теплом", - зазначив голова уряду.

Також Шмигаль попередив окремі газопостачальні компанії.

"Будь-які спроби відключити соціальну інфраструктуру від газу або нажитися на ситуації ми будемо жорстко усувати", - підкреслив він.

Шмигаль також розповів, що в газосховищах майже 19 млрд куб.м газу і цього, за його словами, буде достатньо, щоб пройти зиму.

"Перед керівництвом Нафтогазу та Укргазвидобування уряд ставить чітку задачу наростити видобуток власного газу. Усі інструменти для цього були надані, передані ділянки для видобутку, надані ліцензії, є угоди про розподіл продукції.

Збільшення такого видобутку - це питання національної безпеки", - резюмував він.

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Прощавайте, 6,99 за кубометр: що буде з цінами на газ для населення та як працюватиме річний продукт

Нагадуємо:

Місцева влада, "Нафтогаз" та уряд підписали меморандум щодо незмінних цін на тепло для населення протягом опалювального сезону.

Напередодні прем'єр Денис Шмигаль заявив, що підготовка до опалювального сезону на фінішній прямій, тарифи залишатимуться стабільними, а програма субсидій буде збільшена.

Нацкомісія з тарифів (НКРЕКП) на засіданні 7 квітня затвердила річний газовий продукт – з 1 травня його ввели за замовчуванням для усіх споживачів до 30 квітня 2022 року.

Олексій Павлиш, ЕП