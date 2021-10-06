Всі розділи
Укр / Рус

Голова Укрексімбанку склав повноваження на час розслідування 

Середа, 6 жовтня 2021, 10:22
 
фото укрінформ

Голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер склав повноваження на час розслідування після нападу на журналістів.

Про це йдеться у його заяві.

"Ситуація, яка виникла навколо Банку, є неприпустимою. Моя надмірно емоційна реакція та нестримана поведінка стосовно журналістів не мають виправдання. Повністю усвідомлюю свою відповідальність", – йдеться у заяві Мецгера.

Він продовжив, що аби частково зняти шкоду репутації банку "невідкладно пишу заяву про складання повноважень Голови Правління на час проведення необхідних слідчих дій Національною поліцією та внутрішньої перевірки в Банку згідно з відповідними процедурами".

Мецгер резюмував, що подальший розвиток ситуації залежить від висновків, які будуть зроблені слідством та перевіркою.

Нагадуємо:

В Офісі президента заявили, що вважають логічною щонайменше відсторонення голови Укрексімбанку Євгена Мецгера після його нападу на журналістів Радіо Свобода.

На журналістів "Схем" скоїли напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті.

За фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів "Схем" столичні дізнавачі відкрили кримінальне провадження.

Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.

Згодом журналісти "Схем" відновили та оприлюднили кадри нападу під час інтерв’ю в державному "Укрексімбанку".

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Укрексімбанк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Зеленського очікують відсторонення Мецгера після нападу на журналістів 6 жовтня 2021, 09:00
"Схеми" відновили видалені кадри нападу на них в "Укрексімбанку" 5 жовтня 2021, 23:15
Посольство США прокоментувало напад на журналістів в "Укрексімбанку" 5 жовтня 2021, 19:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!