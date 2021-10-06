Голова Укрексімбанку склав повноваження на час розслідування 

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Голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер склав повноваження на час розслідування після нападу на журналістів.

Про це йдеться у його заяві.

"Ситуація, яка виникла навколо Банку, є неприпустимою. Моя надмірно емоційна реакція та нестримана поведінка стосовно журналістів не мають виправдання. Повністю усвідомлюю свою відповідальність", – йдеться у заяві Мецгера.

Він продовжив, що аби частково зняти шкоду репутації банку "невідкладно пишу заяву про складання повноважень Голови Правління на час проведення необхідних слідчих дій Національною поліцією та внутрішньої перевірки в Банку згідно з відповідними процедурами".

Мецгер резюмував, що подальший розвиток ситуації залежить від висновків, які будуть зроблені слідством та перевіркою.

Нагадуємо:

В Офісі президента заявили, що вважають логічною щонайменше відсторонення голови Укрексімбанку Євгена Мецгера після його нападу на журналістів Радіо Свобода.

На журналістів "Схем" скоїли напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті.

За фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів "Схем" столичні дізнавачі відкрили кримінальне провадження.

Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.

Згодом журналісти "Схем" відновили та оприлюднили кадри нападу під час інтерв’ю в державному "Укрексімбанку".

Економічна правда