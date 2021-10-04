Глава Міненерго прозвітує у Раді щодо ситуації з тарифами

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Верховна Рада заслухає міністра енергетики Германа Галущенка щодо ситуації з тарифами.

Про це на погоджувальній раді 4 жовтня заявив голова ВР Дмитро Разумков.

"Щодо питання тарифів - пропоную запросити до стін парламенту міністра енергетики і заслухати його, щоби зрозуміти, яка готовність до опалювального сезону, яке буде наповнення газових сховищ, чи розраховуємо ми на ту ціну, яка є сьогодні", - сказав Разумков, таку пропозицію підтримали інші учасники засідання погоджувальної ради.

"Нещодавно був підписаний меморандум, в якому закріплені ціни на газ для населення. Але паралельно з цим залишилося багато запитань. Наприклад, чому в нас сьогодні на 9 млрд кубів газу менше закачано в сховище, чому ми його не закачали за тими цінами, які були влітку, а не по 1200, як є сьогодні", - додав Разумков.

За його словами, під питанням лишається ціна газу для бюджетних установ.

"Закріплена ціна в меморандумі - 13 660 гривень для комунальних підприємств, але це ціна без ПДВ та транспортування. Мені багато мерів повідомили, що ціна буде близько 19 100 гривень. Тому давайте людям казати правду, щоби вони розуміли, на що розраховувати", - резюмував він.

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Нагадуємо:

Місцева влада, "Нафтогаз" та уряд підписали меморандум щодо незмінних цін на тепло для населення протягом опалювального сезону.

Напередодні прем'єр Денис Шмигаль заявив, що підготовка до опалювального сезону на фінішній прямій, тарифи залишатимуться стабільними, а програма субсидій буде збільшена.

Нацкомісія з тарифів (НКРЕКП) на засіданні 7 квітня затвердила річний газовий продукт – з 1 травня його ввели за замовчуванням для усіх споживачів до 30 квітня 2022 року.

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Економічна правда