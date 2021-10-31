Новини вихідних: Газпром домовився з Молдовою, імпорт електрики з РФ та РБ відкладається

Про міжнародний бізнес. Microsoft обігнала Apple по ринковій капіталізації в п'ятницю, зробивши її найдорожчою публічною компанією у світі.

Про вугілля. У листопаді 2021 року очікується на імпорт вугілля з Польщі, Казахстану та ПАР, українські компанії вже мають відповідні контракти.

Про Молдову. Віце-прем'єр Молдови Андрій Спину заявив, що новий контракт із Газпромом не містить політичних умовностей і аж ніяк не згадує Придністров'я, а ціна буде близько 450 доларів за тисячу кубометрів.

Про газ. Фізичний потік газопроводом "Ямал-Європа" на вході в газотранспортну систему Німеччини з 30 жовтня впав до нуля (у напрямку зі сходу на захід).

Про електроенергію. Імпорту електроенергії із РФ та Білорусі з 1 листопада не буде. Компанія Інтер РАО 20 жовтня оголосила аукціон на продаж електроенергії, але 21 жовтня відповідний аукціон був відмінений, відповідні аукціони в Білорусі не були проведені.