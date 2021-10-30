Україна очікує на імпорт вугілля з Польщі, Казахстану та ПАР

У листопаді 2021 року очікується на імпорт вугілля з Польщі, Казахстану та ПАР, українські компанії вже мають відповідні контракти.

Про це йдеться у прес-релізі Міненерго.

"Державна компанія "Центренерго" планує імпортувати з цих країн близько 200 тисяч тонн вугілля. Також тривають перемовини з постачальниками зі Сполучених Штатів Америки", - наголосив перший заступник міністра Юрій Власенко.

Також зазначається, що частка імпорту вугілля зросте в порівнянні з жовтнем, проте роботу теплової генерації здебільшого забезпечує українське вугілля.

"Робота нашої теплової генерації забезпечується переважно українським вугіллям. У жовтні на теплоелектростанції надійшло понад 1,1 млн тонн вугілля власного видобутку. Це становить 85% від загального постачання", - зазначив заступник міністра.

Нагадуємо:

Станом на 29 жовтня у роботі – 35 теплових енергоблоків і 11 атомних. Вугілля надходить на теплові електростанції достатньо ритмічно, щоб забезпечити безперебійну роботу генерації.

Голова енергокомітету ВРУ Андрій Герус написав, що за даними Міненерго, вчора(29 жовтня) на складах семи ТЕС не дотримувалися гарантовані запаси вугілля