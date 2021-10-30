Microsoft змістила Apple з першого місця по капіталізації
Microsoft обігнала Apple по ринковій капіталізації в п'ятницю, зробивши її найдорожчою публічною компанією у світі.
Про це Відомо з даних торгів, передає cnbc
Ринкова капіталізація Microsoft на момент закриття ринку становила близько 2,49 трильйона доларів, а у Apple - близько 2,46 трильйона доларів.
У четвер Apple повідомила, що виручка у четвертому фінансовому кварталі компанія не досягла очікувань Уолл-стріт через обмеження в ланцюжку поставок. Генеральний директор Тім Кук сказав кореспондентові CNBC, що дефіцит виручки оцінюється в 6 мільярдів доларів.
Продажі iPhone у компанії зросли на 47% у річному обчисленні, але також не виправдали очікувань аналітиків. Четвертий квартал компанії включав продажі iPhone 13 всього за кілька днів.
А Microsoft перевершила очікування щодо доходів у першому кварталі фінансового року, які зросли приблизно на 22% у річному обчисленні. Як раніше повідомляв CNBC, це було найшвидше зростання з 2018 року.
На момент закриття ринку акції Microsoft зросли більш ніж на 48% з початку року, тоді як акції Apple зросли майже на 13%.
Нагадуємо:
Apple була першою компанією, яка досягла ринкової капіталізації в 1 трильйон доларів і 2 трильйони доларів. Вона стала найдорожчою публічною компанією у світі, коли минулого року перевершила державного нафтового гіганта Saudi Aramco.
Востаннє Microsoft випереджала Apple з ринкової капіталізації в 2020 році.
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