У листопаді очікується імпорт 560 тисяч тонн вугілля – Міненерго

Unsplash

У Міненерго заявили, що у листопаді очікується імпорт 562 тисяч тонн вугілля, з яких близько 200 тис тонн - держкомпанією "Центренерго".

Про це повідомляє прес-служба міністерства у Facebook.

"Згідно з інформацією, наданою компаніями теплової генерації, у листопаді планується імпортувати 562 тисячі тонн вугілля, з яких близько 200 тис тонн - державна компанія "Центренерго".

Цього місяця "Центренерго" імпортувало 30,1 тисяч тонн вугілля. Станом на сьогодні загальний обсяг імпорту за жовтень вугілля складає 216,5 тисяч тонн", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Через дефіцит вугілля зупиняються енергоблоки. Країні готуватись до відключень електрики?

Нагадаємо:

Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ станом на ранок 18 жовтня становили 752,9 тис тонн - це на 5,9% менше, ніж станом на 11 жовтня. Фактичні запаси вугілля менші від планових у 3,8 раза.

Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ станом на ранок 25 жовтня становили 701,3 тис тонн - це майже на 7% менше порівняно із запасами 18 жовтня. Фактичні запаси вугілля менші від планових у 4,2 раза.

Економічна правда