Новини 27 жовтня: приватизаційний "розіграш" Більшовика та продаж готелю "Салют"

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Про архітектуру. Суд задовольнив позов Національного банку про звернення стягнення на будівлю готелю "Салют" шляхом її продажу на торгах.

Про "першу" велику приватизацію. АТ "Перший київський машинобудівний завод" продали на аукціоні за 1,429 млрд грн – його власником стане пов'язана із групою UFuture Василя Хмельницького компанія

Згодом бізнесмен підтвердив, що є співінвестором придбання Першого київського машинобудівного заводу. Територію заводу буде перебудовано.

Про держборг. Сукупний державний та гарантований державою борг України станом на кінець вересня 2021 року становив 2 445,52 млрд грн (92,02 млрд дол США) - за місяць борг зменшився на 39,8 млрд грн у гривневому еквіваленті і на 510 млн дол у доларовому.

Про електроенергію. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, не буде продовжувати заборону на імпорт електроенергії з РФ та Білорусі на листопад.

Ексклюзиви ЕП

Співзасновник BlaBlaCar Ніколя Брюссон. Коли карпулінг в Україні стане платним та як компанія планує "паспортизувати" користувачів

Один із засновників всесвітньо відомого сервісу розповів ЕП про монетизацію і "паспортизацію" карпулінгу в Україні та плани "оцифрування" мільярдного ринку українських автобусів.

Приватизація за сім хвилин. Як Хмельницький та Черновецький "розіграли" Більшовик

Столичний завод продали трохи дорожче стартової ціни. Чи справедлива така ціна, та чому учасників торгів девелопери підозрюють у змові.