Новини 26 жовтня: тариф на газ для українців без постачальника, нові члени правління "Укрзалізниці"

Про тариф на газ. Населення, що залишилось без постачальника газу, сплачуватиме за нього 7,96 грн за кубометр замість 16,56 грн у жовтні.

Про Ощадбанк. Ощадбанк подав апеляцію до Касаційного суду Франції за винесеним у березні рішенням Апеляційного суду Парижа, яке скасовувало рішення про відшкодування РФ на користь банку близько 1,4 млрд доларів.

Про Укрзалізницю. Кабінет Міністрів звільнив колишніх членів правління Укрзалізниці та призначив нових до обрання наглядової ради.

Про Tesla. Акції Tesla зросли до 1045 доларів і підняли капіталізацію компанії до 1 трильйона доларів. Таких компаній у світі наразі шість.

Про енергокризу в Європі. Країни Євросоюзу на екстреній зустрічі міністрів не змогли домовитися щодо подолання енергетичної кризи на ринку.

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