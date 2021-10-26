"Елітний клуб": вартість Tesla перетнула трильйон доларів

Засновник Tesla Ілон Маск Maja Hitij/Getty Images

Акції Tesla зросли до 1045 доларів і підняли капіталізацію компанії до 1 трильйона доларів, таких компаній у світі наразі шість.

Про це пише Reuters.

Рекорди для акцій автовиробника спричинив розголос після угоди з компанією Hertz, що пропонує сервіс оренди авто. Компанія замовила у Tesla 100 тисяч електрокарів з поставкою до кінця 2022 року, що стало найбільшою укладеною угодою для Tesla.

Найдешевша Model 3 автовиробника стартує від 44 тисяч доларів, відтак замовлення коштувало Hertz щонайменше 4,4 млрд доларів.

Угода сигналізувала, що електромобілі дедалі більше відходять від своєї ніші та поступово переходять до масового вжитку. На тлі цього акції Tesla зросли на 14,9% 25 жовтня до 1 045 доларів.

Wild $T1mes! — Elon Musk (@elonmusk) October 25, 2021

Компанія стала першим автовиробником, що подолав позначку у трильйон доларів і приєднався до "елітного клубу" технологічних та нафтових компаній. Очолює цей список Apple з оцінкою у 2,5 трлн дол та Microsoft з капіталізацією 2,3 трлн дол.

До компанії трильйонерів також входить саудівська Aramco (понад 2 трлн дол), Amazon (1,7 трлн дол) та Alphabet (1,8 трлн дол).

Reuters зауважує, що Tesla може стати "другим Ford", адже автовиробник нарощує виробництво у темпі, востаннє зафіксованому для Ford Model T на початку 1900-х.

Статки засновника компанії Ілона Маска зросли на 25 млрд доларів до 255 млрд доларів. Він очолює список найзаможніших людей світу.

Нагадуємо:

У п'ятницю, 22 жовтня, акції Tesla зросли до рекордно високого рівня, що зробило компанію ще на крок ближче до приєднання до елітної групи компаній з ринковою вартістю в 1 трлн дол.

Економічна правда