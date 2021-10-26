Укрзалізниця отримала тимчасове правління: хто керуватиме компанією 

ua.depositphotos.com

Кабінет Міністрів звільнив колишніх членів правління Укрзалізниці та призначив нових до обрання наглядової ради.

Про це повідомила пресслужба УЗ, постанова Кабміну від 25 жовтня 2021 року.

Головою правління компанії призначено Олександра Камишіна, який очолював компанію у статусі "в.о." з серпня. До 2019 року він був топменеджером в SCM Ріната Ахметова, згодом – радником міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Членами правління призначено:

Григорія Бойка : директор з інженерно-технічного забезпечення УЗ;

Євгена Лященка : був директором "Медіа Групи Україна", що входить до SCM Ахметова. З призначенням Камишіна працював його позаштатним радником;

Ореста Логунова : директор публічних закупівель у "Нафтогазі" з 2017 року, до того три роки працював директором з логістики у ДТЕК Ріната Ахметова та чотири – директором з логістики та закупівель АрселорМіттал.

Олександра Перцовського : очільник пасажирської вертикалі в УЗ з 2020 року, колишній заступник директора Укрпошти;

Романа Черніцького : залізничник з початку 90-х. Останні роки був директором з інфраструктури Укрзалізниці.

У такому складі правління призначено тимчасово. Постійне правління УЗ отримає після обрання наглядової ради, що вносить подання до Кабміну (єдиний акціонер компанії). Водночас статися це має не пізніше 31 грудня 2021 року.

Уряд також звільнив з посад членів правління Буреша Франтішека, Івана Синякова та Івана Юрика.

Нагадуємо:

Кабмін призначив в. о. голови правління "Укрзалізниці" Олександра Камишіна.

"Укрзалізниця" з 17 серпня підвищила тарифи на вантажні тарифи - відповідний наказ Мінінфраструктури 17 серпня набув чинності. У 2022 році це принесе їй 10 млрд грн – найбільше зміни вплинуть на "Метінвест" Ріната Ахметова.

Економічна правда