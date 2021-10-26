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Уряд вдвічі знизив тариф для українців без постачальника газу

Вівторок, 26 жовтня 2021, 12:32
 
unsplash

Населення, що залишилось без постачальника газу, сплачуватиме за нього 7,96 грн за кубометр замість 16,56 грн у жовтні.

Про це відомо з постанови уряду від 25 жовтня.

Так, з 1 жовтня по 30 листопада 2021 року побутові споживачі, що користуються послугами постачальника "останньої надії", сплачуватимуть йому 7,96 гривні за кубометр з ПДВ.

Бюджетні установи, заклади охорони здоров’я державної та комунальної власності сплачуватимуть ПОНу 16,8 гривні за кубометр з ПДВ.

Постачальник газу останньої надії (ПОН) надає послуги населенню у разі, якщо вони залишилися без газопостачальника. Наприклад, внаслідок банкрутства, закінчення чи анулювання ліцензії, необрання постачальника споживачем після розриву контракту з іншою установою

У 2015 році ПОНом було обрано НАК "Нафтогаз України".

Таким чином до ПОНу автоматично переходять усі споживачі збанкрутілих газопостачальників, яких цьогоріч виявилося чимало. Так, без постачальників залишилося близько 600 тисяч споживачів.

У вересні цей тариф становив 11,78 грн/кубометр. Водночас "Нафтогаз" працює на ринку також як звичайний постачальник газу і пропонує тариф 7,96 грн/куб за річним тарифом.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів дозволив дочірній компанії "Нафтогазу" - "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдингˮ - поставляти природний газ установам охорони здоров'я державної і комунальної власності на тих же умовах, як і для бюджетних організацій.

600 тисяч домогосподарств з початком опалювального сезону у жовтні будуть платити за газ 16,5 грн/куб замість 8.

Економічна правда

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тариф газ Нафтогаз

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