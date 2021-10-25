Гривня на закритті міжбанку ослабла

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25 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,43 – 26,45 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,27 – 26,29 гривні;

Євро – 30,68 – 30,70 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,28 — 26,47 гривні. Євро купують за 30,43 гривні, продають за 30,73 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,37 – 26,45 гривні, євро – 30,52 – 30,65 гривні.

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Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 25 жовтня на рівні 26,29 гривні.

25 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,27 – 26,30 гривні.

22 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,28 – 26,30 гривні.

22 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,29 – 26,31 гривні.

Економічна правда