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Курс валют на 25 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Понеділок, 25 жовтня 2021, 11:10
 
фото: нбу

25 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,27 – 26,30 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,27 – 26,29 гривні;

Євро – 30,64 – 30,66 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,22 — 26,40 гривні. Євро купують за 30,41 гривні, продають за 30,71 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,27 – 26,38 гривні, євро – 30,50 – 30,62 гривні.

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Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 25 жовтня на рівні 26,29 гривні.

22 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,28 – 26,30 гривні.

22 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,29 – 26,31 гривні.

Економічна правда

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