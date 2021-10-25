Курс гривні почав тиждень з ослаблення
Понеділок, 25 жовтня 2021, 09:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 25 жовтня на рівні 26,29 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,58 грн (на 22 жовтня – 30,49 гривні).
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Нагадуємо:
22 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,28 – 26,30 гривні.
22 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,29 – 26,31 гривні.
Економічна правда
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