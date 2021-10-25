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Курс гривні почав тиждень з ослаблення

Понеділок, 25 жовтня 2021, 09:00
 
Sean Gallup/Getty Images

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 25 жовтня на рівні 26,29 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,58 грн (на 22 жовтня – 30,49 гривні).

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Нагадуємо:

22 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,28 – 26,30 гривні.

22 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,29 – 26,31 гривні.

Економічна правда

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