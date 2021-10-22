Новини 22 жовтня: рішення РНБО по газу, імпорт електроенергії з РФ і Білорусі

Про рішення РНБО по газу. Рада національної безпеки заявляє про саботаж створення повного енергетичного балансу в Україні.

Україна готова прокачувати додатково 55 мільярдів кубів газу до ЄС понад ті 40 мільярдів кубів, які має качати "Газпром" відповідно до транзитного контракту. Також Україна допоможе Молдові певним обсягом газу.

Про імпорт електроенергії з РФ і Білорусі. У п'ятницю, 22 жовтня, розпочалися аукціони на розподіл міждержавних перетинів з РФ та Білоруссю на листопад.

Про плату за проїзд у Києві. У КМДА, анонсуючи підвищення вартість проїзду у громадському комунальному транспорті, заявили, що "це не буде 20 гривень" - будуть шукати компроміси.

Про санкції проти "Рошена". Народні депутати вирішили звернутися до президента Володимира Зеленського із запитом про введення санкцій проти підприємств кондитерської корпорації "Рошен" за фінансування бюджету Росії.

Про промвиробництво. Промислове виробництво в Україні вперше з березня показало падіння у вересні – на 0,9% у річному вимірі.

Про подорожі в ЄС. Європейський союз цього тижня не переглядав список третіх країн, для чиїх громадян державам ЄС рекомендовано скасовувати обмеження на в’їзд, і Україна залишається у "зеленому" списку.

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"Біле золото" півдня. Де і як вирощують рис в Україні

Як влаштована українська галузь вирощування рису, де він росте та чим тутешній продукт відрізняється від імпортного.