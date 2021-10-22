Рада нацбезпеки заявила про саботаж створення енергобалансу в Україні

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Рада національної безпеки заявляє про саботаж створення повного енергетичного балансу в Україні.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив під час брифінґу за підсумками засідання 22 жовтня.

РНБО доручила облдержадміністраціям, органам місцевого самоврядування невідкладно вжити заходів для виконання рішень Ради. Йдеться про три рішення: від 2 грудня 2019 року, 30 липня 2021 року і 28 серпня 2021 року. Усі вони стосуються загроз в енергетичній сфері.

За словами Данілова, РНБО контролює виконання цих рішень. Проте ще з грудня 2019 року тягнеться виконання указу, "є саботаж виконання рішення у контексті створення повного енергетичного балансу в Україні".

Ймовірно, йдеться про щорічне затвердження прогнозного паливно-енергетичного балансу України, прописане в рішенні РНБО 2019 року.

"Олігархи мають великий вплив у цій царині, і можуть бути причетні до того, що досі не з'явився такий фундамент документ в Україні", – заявив Данілов.

Він додав, що з завтра (субота, 23 жовтня – ЕП) буде створена велика робоча група куди "всі будуть залучені, аби все, що відбувається в цій царині, було публічним, зрозумілим".

"Аби вже у вересні-жовтні 2022 року не робили таких засідань, і вони всі працювали в автоматичному режимі", – додав секретар РНБО.

Також в триденний строк Кабмін повинен встановити механізм безперебійного постачання газу без права відключення для побутових споживачів, бюджетних організацій, підприємств теплопостачання, комунальних неприбуткових підприємств до завершення опалювального сезону

Економічна правда