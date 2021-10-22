Українське промвиробництво скоротилося вперше з березня 

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Промислове виробництво в Україні вперше з березня показало падіння у вересні – на 0,9% у річному вимірі.

Про це повідомляє Держстат.

У вересні сезонно скоригований індекс промвиробництва становив 98,2% проти серпня, тобто скорочення сягнуло 1,8%.

За 9 місяців 2021 року промвиробництво зросло на 1,4% у річному вимірі.

держстат

Зокрема, це сталося завдяки добувній промисловості та розробленню кар’єрів(+1,2%), а також переробній галузі (+1,6%). Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря зросло на 1,2% за три квартали.

У вересні у річному вимірі добувна промисловість зросла на 1%, водночас добування вугілля впало на 12,7%. Переробна промисловість впала на 1,1% внаслідок падіння текстильного виробництва на 10,6%.

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря скоротилося на 2,4%.

Нагадуємо:

Промислове виробництво в Україні у серпні зросло на 0,6% у річному вимірі, скориговане на ефект календарних днів значення становило 0,2%.

Промислове виробництво в Україні у квітні зросло на 13% у річному вимірі, скориговане на ефект календарних днів значення становило 12,5%.

Водночас, у квітні минулого року були впроваджені жорсткі карантинні обмеження у всій Україні, відтак база порівняння була низькою. Відтак, протягом січня-квітня 2020 року промисловість "впала" на 7% у річному вимірі.

Економічна правда