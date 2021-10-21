Гривня на закритті міжбанку ослабла
21 жовтня котирування гривні до долара на заккритті міжбанку встановилися на рівні 26,34 – 26,36 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,17 – 26,19 гривні;
Євро – 30,67 – 30,69 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,20 — 26,40 гривні. Євро купують за 30,38 гривні, продають за 30,68 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,26– 26,36 гривні, євро – 30,43 – 30,58 гривні.
Читайте також: Гривня продовжує зміцнюватися і знову б'є рекорди. Що буде з курсом до кінця року?
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 21 жовтня на рівні 26,21 гривні.
21 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,17 – 26,19 гривні.
20 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,19 – 26,21 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua