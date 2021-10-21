Курс валют на 21 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

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21 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,17 – 26,19 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:20 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,17 – 26,19 гривні;

Євро – 30,48 – 30,49 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,13 — 26,32 гривні. Євро купують за 30,30 гривні, продають за 30,61 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,19 – 26,26 гривні, євро – 30,37 – 30,46 гривні.

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Нагадуємо:

20 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,19 – 26,21 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 21 жовтня на рівні 26,21 гривні.

Економічна правда