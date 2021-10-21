Держзернова корпорація отримала план реструктуризації китайського кредиту
Міністерство економіки погодило план реструктуризації китайського кредиту Державної продовольчо-зернової корпорації.
Про це повідомила пресслужба ДПЗКУ.
Йдеться про кредит у 1,5 млрд доларів перед Експортно-імпортним банком Китаю.
"Міністерство економіки, як орган управління, надало згоду на вчинення АТ "ДПЗКУ" значного правочину щодо внесення змін до договору", – йдеться у заяві.
Наразі Кабінет Міністрів опрацьовує ініціацію переговорів на міждержавному рівні з китайською стороною.
Кредит у 1,5 млрд доларів Корпорація отримала ще у 2012 році з поверненням до 2027 року. Його видали під українські держгарантії з метою налагодити систематичні постачання продукції до Китаю.
Державна гарантія означає, що, у разі неспроможності компанії погасити борг, за позику сплачуватимуть з державного бюджету.
Нагадуємо:
Державна зернова корпорація України не має достатньо коштів на виплати за китайським кредитом.
Уряд створив міжвідомчу робочу групу, яка займеться питанням виплат Державної зернової корпорації за боргами перед китайськими держкомпаніями.
У першому півріччі 2021 року "Державна продовольчо-зернова корпорація України" отримала чисті збитки на суму 87,5 млн грн, за 5 років збитки сягнули 10 млрд грн.
Вищий антикорупційний суд виправдав трьох фігурантів справи про розтрату 88 млн грн Державної продовольчої зернової корпорації.
Економічна правда
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