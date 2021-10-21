Всі розділи
Укр / Рус

Держзернова корпорація отримала план реструктуризації китайського кредиту

Четвер, 21 жовтня 2021, 17:10
 
фото дпзку

Міністерство економіки погодило план реструктуризації китайського кредиту Державної продовольчо-зернової корпорації.

Про це повідомила пресслужба ДПЗКУ.

Йдеться про кредит у 1,5 млрд доларів перед Експортно-імпортним банком Китаю.

"Міністерство економіки, як орган управління, надало згоду на вчинення АТ "ДПЗКУ" значного правочину щодо внесення змін до договору", – йдеться у заяві.

Наразі Кабінет Міністрів опрацьовує ініціацію переговорів на міждержавному рівні з китайською стороною.

Кредит у 1,5 млрд доларів Корпорація отримала ще у 2012 році з поверненням до 2027 року. Його видали під українські держгарантії з метою налагодити систематичні постачання продукції до Китаю.

Державна гарантія означає, що, у разі неспроможності компанії погасити борг, за позику сплачуватимуть з державного бюджету.

Нагадуємо:

Державна зернова корпорація України не має достатньо коштів на виплати за китайським кредитом.

Уряд створив міжвідомчу робочу групу, яка займеться питанням виплат Державної зернової корпорації за боргами перед китайськими держкомпаніями.

У першому півріччі 2021 року "Державна продовольчо-зернова корпорація України" отримала чисті збитки на суму 87,5 млн грн, за 5 років збитки сягнули 10 млрд грн.

Вищий антикорупційний суд виправдав трьох фігурантів справи про розтрату 88 млн грн Державної продовольчої зернової корпорації.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

ДПЗКУ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Держзернова корпорація не має коштів на погашення китайського кредиту 20 жовтня 2021, 20:28
Китайські борги Держзернової корпорації: уряд створив робочу групу 8 жовтня 2021, 17:11
Розтрата 88 мільйонів: суд виправдав фігурантів справи Держзернової корпорації 29 вересня 2021, 17:17
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!