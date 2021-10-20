Новини 20 жовтня: Київ піднімає ціни на транспорт, Рада розглядає бюджет

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Про крипту. Котирування Bitcoin 20 жовтня побила історичний максимум та сягнули 67 053 доларів

Про транспорт. У Києві плата за проїзд у комунальному громадському транспорті зросте через ціни на енергоносії

Про Facebook. Компанія Facebook планує змінити свою назву заради розбудови метавсесвіту

Про бюджет. Верховна Рада прийняла постанову щодо висновків і пропозицій до законопроєкту про бюджет-2022.

Про локдаун. Влада не планує вводити повний локдаун в Україні, але наголошує на необхідності масової вакцинації

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