Новини 20 жовтня: Київ піднімає ціни на транспорт, Рада розглядає бюджет
Про крипту. Котирування Bitcoin 20 жовтня побила історичний максимум та сягнули 67 053 доларів
Про транспорт. У Києві плата за проїзд у комунальному громадському транспорті зросте через ціни на енергоносії
Про Facebook. Компанія Facebook планує змінити свою назву заради розбудови метавсесвіту
Про бюджет. Верховна Рада прийняла постанову щодо висновків і пропозицій до законопроєкту про бюджет-2022.
Про локдаун. Влада не планує вводити повний локдаун в Україні, але наголошує на необхідності масової вакцинації
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