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Бюджет не є тим джерелом, яке має фінансувати розвиток бізнесу – глава Мінфіну

Середа, 20 жовтня 2021, 12:25
 
фото: міністерство фінансів

Міністр фінансів заявив, що бюджет не є тим джерелом, яке має фінансувати розвиток бізнесу.

Про це він заявив під час виступу у ВР, звітуючи про проєкт держбюджету-2022.

"У нас є єдиний механізм щодо підтримки бізнесу, це компенсація відсоткових ставок за кредитами та програма 5-7-9 для кредитування бізнесу", - сказав міністр, відповідаючи на питання.

"Інших прямих форм підтримки бізнесу не передбачається, тому що бюджет не є тим джерелом, яке має фінансувати розвиток бізнесу", - підкреслив Марченко.

Глава Мінфіну назвав документ "бюджетом інвестицій у майбутнє". За його словами, документ був ретельно доопрацьований, були численні обговорення кошторису країни із залученням експертів, профільних асоціацій, міжнародних партнерів.

За словами Марченка, бюджет є реальним і збалансованим. 

Він також висловив сподівання, що народні депутати підтримають бюджет-2022, а уряд, за його словами, готовий його доопрацювати.

Рада розглядає проєкт закону про бюджет-2022 №6000, наразі у засіданні оголошено перерву.

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Три горішки від Зеленського: як президент пропонує рятувати український бізнес

Нагадаємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко представив у Раді законопроєкт №6000 про державний бюджет України на 2022 рік.

Голова Верховної Ради заявив, що парламент має прийняти законопроєкт про держбюджет-2022 у 1 читанні до 20 жовтня.

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту прийняти постанову про висновки і пропозиції до законопроєкту про держбюджет на 2022 рік.

Комітет рекомендував парламенту включити до порядку денного і прийняти за основу законопроєкт №6062, поданий Кабміном, про внесення змін до Бюджетного кодексу.

Верховна Рада зняла 20 жовтня з розгляду законопроєкт №6062 про внесення змін до Бюджетного кодексу (необхідний для прийняття бюджету-2022) через необхідність доопрацювання.

Олексій Павлиш, ЕП

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