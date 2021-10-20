Бюджет не є тим джерелом, яке має фінансувати розвиток бізнесу – глава Мінфіну

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Міністр фінансів заявив, що бюджет не є тим джерелом, яке має фінансувати розвиток бізнесу.

Про це він заявив під час виступу у ВР, звітуючи про проєкт держбюджету-2022.

"У нас є єдиний механізм щодо підтримки бізнесу, це компенсація відсоткових ставок за кредитами та програма 5-7-9 для кредитування бізнесу", - сказав міністр, відповідаючи на питання.

"Інших прямих форм підтримки бізнесу не передбачається, тому що бюджет не є тим джерелом, яке має фінансувати розвиток бізнесу", - підкреслив Марченко.

Глава Мінфіну назвав документ "бюджетом інвестицій у майбутнє". За його словами, документ був ретельно доопрацьований, були численні обговорення кошторису країни із залученням експертів, профільних асоціацій, міжнародних партнерів.

За словами Марченка, бюджет є реальним і збалансованим.

Він також висловив сподівання, що народні депутати підтримають бюджет-2022, а уряд, за його словами, готовий його доопрацювати.

Рада розглядає проєкт закону про бюджет-2022 №6000, наразі у засіданні оголошено перерву.

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