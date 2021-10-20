Бюджет не є тим джерелом, яке має фінансувати розвиток бізнесу – глава Мінфіну
Міністр фінансів заявив, що бюджет не є тим джерелом, яке має фінансувати розвиток бізнесу.
Про це він заявив під час виступу у ВР, звітуючи про проєкт держбюджету-2022.
"У нас є єдиний механізм щодо підтримки бізнесу, це компенсація відсоткових ставок за кредитами та програма 5-7-9 для кредитування бізнесу", - сказав міністр, відповідаючи на питання.
"Інших прямих форм підтримки бізнесу не передбачається, тому що бюджет не є тим джерелом, яке має фінансувати розвиток бізнесу", - підкреслив Марченко.
Глава Мінфіну назвав документ "бюджетом інвестицій у майбутнє". За його словами, документ був ретельно доопрацьований, були численні обговорення кошторису країни із залученням експертів, профільних асоціацій, міжнародних партнерів.
За словами Марченка, бюджет є реальним і збалансованим.
Він також висловив сподівання, що народні депутати підтримають бюджет-2022, а уряд, за його словами, готовий його доопрацювати.
Рада розглядає проєкт закону про бюджет-2022 №6000, наразі у засіданні оголошено перерву.
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Нагадаємо:
Міністр фінансів Сергій Марченко представив у Раді законопроєкт №6000 про державний бюджет України на 2022 рік.
Голова Верховної Ради заявив, що парламент має прийняти законопроєкт про держбюджет-2022 у 1 читанні до 20 жовтня.
Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту прийняти постанову про висновки і пропозиції до законопроєкту про держбюджет на 2022 рік.
Комітет рекомендував парламенту включити до порядку денного і прийняти за основу законопроєкт №6062, поданий Кабміном, про внесення змін до Бюджетного кодексу.
Верховна Рада зняла 20 жовтня з розгляду законопроєкт №6062 про внесення змін до Бюджетного кодексу (необхідний для прийняття бюджету-2022) через необхідність доопрацювання.
Олексій Павлиш, ЕП
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