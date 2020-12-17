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Абрамовський залишається на посаді міністра екології - нардепка "Слуги народу"

Четвер, 17 грудня 2020, 15:05
 
Роман Абрамовский

Міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України Роман Абрамовський залишається на посаді, повідомила заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Джерело: Кравчук на брифінгу в четвер у Верховній Раді, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Постанову про звільнення Романа Абрамовського ми взагалі не будемо голосувати - він продовжує працювати як міністр екології".

Деталі: Разом з тим вона не змогла підтвердити інформацію про те, що напередодні відбулася зустріч Абрамовського з президентом Володимиром Зеленським, в результаті якої було досягнуто певних домовленостей.

Пряма мова: "Я не можу підтвердити, чи дійсно зустріч відбулася, але точно на фракції ми домовилися, що вона буде разом з прем'єр-міністром, президентом, представниками економічного комітету і паном Абрамовським. Я вважаю, що вона була, і консенсус був досягнутий і міністр екології працює далі".

Що передувало: 15 грудня стало відомо, що міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський подав заяву на звільнення. Водночас 16 грудня Верховна Рада не стала розглядати заяву міністра, профільний комітет попросив додатковий час на вивчення цього питання. 

Українська правда

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Кабмін Рада Мінекології

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