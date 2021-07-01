Голова Міндовкілля: Заява про звільнення в Раді, але нікуди я йти не збираюсь

Роман Абрамовський фото: ЕП

Міністр довкілля Роман Абрамовський заявив, що написана ним у грудні 2020 року заява про звільнення "десь у Раді лежить", але він нікуди йти не збирається.

Про це він сказав в інтерв'ю ЕП.

"Вона (заява про звільнення - ред.) була написана ще в грудні і по факту відставка не відбулася. Вона десь в Раді лежить, де вона саме - я не дуже знаю. Так руки і не дійшли", - розповів Абрамовський.

На питання, чи хоче він піти з посади, міністр відповів: "Ні. Звісно, ні. Так виглядає технічно - заява є в Раді, але нікуди я йти не збираюсь. До речі, не дуже розумію, коли урядовці кажуть - ми не тримаємося за посаду. Тобто, якщо ти прийшов працювати, то треба працювати.

Якщо є якісь обставини, які тебе змушують, внутрішнє переконання, або зовнішні обставини, тоді, напевно, варто написати заяву на звільнення. Але казати, що "не тримаюся" - не дуже коректно. Це безвідповідально".

За його словами, у нього нема конфлікту з прем'єром Денисом Шмигалем.

"Немає конфлікту. Проте, дійсно, певний час був вакуум спілкування, в прем’єра було багато питань, крім екологічних. Потім ми спілкувались з різних приводів, набагато більше спілкуємося зараз і він чітко сказав, що щодо мене питань немає. Тобто, та криза непорозуміння викристалізувалась в мою заяву.

Насправді, у нас з головою уряду гарні робочі відносини. Зараз я дуже комфортно почуваюсь в сенсі спілкування з членами уряду і з головою", - додав він.

Читайте детальніше в інтерв'ю: Ми рухаємось до найбільшої кризи – до зникнення людства. Інтерв'ю з головою Міндовкілля

Нагадаємо:

15 грудня 2020 року стало відомо, що міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський подав заяву на звільнення. Водночас 16 грудня Верховна Рада не стала розглядати заяву міністра, профільний комітет попросив додатковий час на вивчення цього питання.

Міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України Роман Абрамовський залишається на посаді, згодом повідомила заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Економічна правда