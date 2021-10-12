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Курс валют на 12 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Вівторок, 12 жовтня 2021, 10:45
 
unsplash

12 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,34 – 26,36 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:24 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,34 – 26,36 гривні;

Євро – 30,44 – 30,46 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,28 — 26,46 гривні. Євро купують за 30,29 гривні, продають за 30,60 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,36 – 26,42 гривні, євро – 30,38 – 30,51 гривні.

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Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 12 жовтня на рівні 26,35 гривні.

11 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,37 – 26,39 гривні.

11 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,34 – 26,36 гривні.

Економічна правда

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