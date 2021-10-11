Курс валют на 11 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,37 – 26,39 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:50 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,36 – 26,38 гривні;
Євро – 30,50 – 30,52 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,28 — 26,47 гривні. Євро купують за 30,29 гривні, продають за 30,62 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,37 – 26,43 гривні, євро – 30,41 – 30,50 гривні.
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Нагадуємо:
8 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,36 – 26,38 гривні.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 11 жовтня на рівні 26,35 гривні.
Економічна правда
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